Мешает погода и природа: На Камчатке развернули масштабные поиски пропавшего вертолёта
Более 60 человек ищут пропавший на Камчатке вертолёт Ми-8
На Камчатке продолжаются масштабные поиски пропавшего вертолёта Ми-8Т. В работе районе близ вулкана Вачкажец задействованы более 60 специалистов и 15 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев рассказал, что в поисках участвуют семь групп, состоящих из спасателей, волонтёров и егерей.
«Работает семь поисковых групп. Это спасатели, волонтёры и егеря. В настоящее время поиск результатов не дал. Спасатели продвинулись почти на 3,5 километра к месту предполагаемой пропажи вертолёта. Дорога крайне сложная. Получается передвигаться только пешком», — отметил министр.
По его словам, трудности с продвижением обусловлены густым кедровым стланником и деревьями, которые делают невозможным использование техники. В дополнение к этому, погодные условия в районе поисков усложняются – в Елизовском районе наблюдаются сильные дожди, ветер и низкая облачность.
К вечеру 1 сентября, как ожидается, интенсивность осадков уменьшится. Вертолёты МЧС России и компании «Витязь-Аэро», владельца пропавшего Ми-8, находятся в полной готовности для вылета.
Ранее сообщалось, что среди пассажиров пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находился финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин вместе с супругой Полиной. Отец Замятина сообщил, что его сын и невестка отправились на отдых, однако после получения информации о происшествии он не смог установить с ними связь.
Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio