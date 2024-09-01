Мешает погода и природа: На Камчатке развернули масштабные поиски пропавшего вертолёта

На Камчатке продолжаются масштабные поиски пропавшего вертолёта Ми-8Т. В работе районе близ вулкана Вачкажец задействованы более 60 специалистов и 15 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев рассказал, что в поисках участвуют семь групп, состоящих из спасателей, волонтёров и егерей.

«Работает семь поисковых групп. Это спасатели, волонтёры и егеря. В настоящее время поиск результатов не дал. Спасатели продвинулись почти на 3,5 километра к месту предполагаемой пропажи вертолёта. Дорога крайне сложная. Получается передвигаться только пешком», — отметил министр.

По его словам, трудности с продвижением обусловлены густым кедровым стланником и деревьями, которые делают невозможным использование техники. В дополнение к этому, погодные условия в районе поисков усложняются – в Елизовском районе наблюдаются сильные дожди, ветер и низкая облачность.

К вечеру 1 сентября, как ожидается, интенсивность осадков уменьшится. Вертолёты МЧС России и компании «Витязь-Аэро», владельца пропавшего Ми-8, находятся в полной готовности для вылета.