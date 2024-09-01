Наземные группы спасателей ищут пропавший в горах Камчатки вертолёт Ми-8
Поиски пропавшего на Камчатке вертолёта осложняются туманом и дождём
На Камчатке продолжаются активные поиски вертолёта Ми-8Т, который пропал накануне днём в Елизовском районе. По данным МЧС России, в наземном поиске задействованы более 40 человек. Как пишет SHOT, первая группа уже обследовала маршрут от вулкана Вачкажец в сторону озера Тахколоч. Вторая группа на квадроциклах ведёт поиски по одному возможному маршруту.
Взлёт вертолёта Ми-8Т, пропавшего на Камчатке. Видео © SHOT
Поиск осложняется плотным туманом и дождём, которые значительно затрудняют работу спасателей. Авиация МЧС России находится в готовности для проведения воздушного поиска и эвакуации при необходимости.
Напомним, что после пропажи вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» на Камчатке возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В рамках расследования проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента. Предварительно, на борту воздушного судна находятся 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди последних — финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с женой.
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