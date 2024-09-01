Наземные группы спасателей ищут пропавший в горах Камчатки вертолёт Ми-8

На Камчатке продолжаются активные поиски вертолёта Ми-8Т, который пропал накануне днём в Елизовском районе. По данным МЧС России, в наземном поиске задействованы более 40 человек. Как пишет SHOT, первая группа уже обследовала маршрут от вулкана Вачкажец в сторону озера Тахколоч. Вторая группа на квадроциклах ведёт поиски по одному возможному маршруту.