Озвучена возможная причина крушения вертолёта с туристами над вулканом на Камчатке

Обломки пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8Т обнаружены у горного массива вулкана Вачкажец. Винтокрылая машина, по предварительной версии, задела скалу и упала, пишет SHOT.

К месту падения Ми-8Т отправляются два вертолёта, чтобы сориентировать пешие поисковые отряды. По данным Телеграм-канала, один борт МЧС, другой компании «Витязь Аэро».