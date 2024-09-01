Озвучена возможная причина крушения вертолёта с туристами над вулканом на Камчатке
SHOT: Пропавший на Камчатке вертолёт Ми-8Т мог разбиться после удара об скалу
Обломки пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8Т обнаружены у горного массива вулкана Вачкажец. Винтокрылая машина, по предварительной версии, задела скалу и упала, пишет SHOT.
К месту падения Ми-8Т отправляются два вертолёта, чтобы сориентировать пешие поисковые отряды. По данным Телеграм-канала, один борт МЧС, другой компании «Витязь Аэро».
Напомним, что вертолёт Ми-8 ранее пропал на Камчатке 31 августа. На борту находилось 22 человека, среди которых 19 пассажиров и три члена экипажа. Для поисков пришлось задействовать самолёт Ан-26. Следственный комитет завёл уголовное дело. Сегодня обломки вертолёта заметили недалеко от места, откуда экипаж судна выходил на связь перед исчезновением.