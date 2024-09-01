Обломки пропавшего на Камчатке вертолёта с туристами заметили с воздуха

Обломки пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8Т с 19 туристами заметили недалеко от места, откуда экипаж судна выходил на связь перед исчезновением. Об этом сообщает МЧС России.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолёта. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», – информирует министерство.

О судьбе туристов и членов экипажа на данным момент ничего неизвестно.