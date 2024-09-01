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1 сентября, 07:38

Обломки пропавшего на Камчатке вертолёта с туристами заметили с воздуха

МЧС: На Камчатке найдены обломки пропавшего вертолёта Ми-8

Обломки пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8Т с 19 туристами заметили недалеко от места, откуда экипаж судна выходил на связь перед исчезновением. Об этом сообщает МЧС России.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолёта. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», – информирует министерство.

О судьбе туристов и членов экипажа на данным момент ничего неизвестно.

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Напомним, что вертолёт Ми-8 пропал на Камчатке. На борту винтокрылой машины в момент ЧП было 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. Также появилось видео момента взлета воздушного пропавшего судна. Следственный комитет завёл уголовное дело.

Обложка ©

VK / Авиационная компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО»

Андрей Бражников
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