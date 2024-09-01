Тела 17 человек обнаружены на месте крушения вертолёта на Камчатке
Место крушения вертолёта.Обложка © Telegram / МЧС России
На месте крушения вертолёта на Камчатке обнаружены тела 17 погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На Камчатке спасатели МЧС России доставлены к месту крушения вертолёта. На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как уже писал Life.ru, вертолёт Ми-8, на борту которого было больше 20 человек, перестал выходить на связь 31 августа. Для поисков спасатели задействовали самолёт Ан-26. Было возбуждено уголовное дело. В итоге воздушное судно было найдено у горного массива вулкана Вачкажец. По предварительной версии, вертолёт задел скалу и упал.