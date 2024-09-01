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1 сентября, 09:09

Тела 17 человек обнаружены на месте крушения вертолёта на Камчатке

Место крушения вертолёта.Обложка © Telegram / МЧС России

Место крушения вертолёта.Обложка © Telegram / МЧС России

На месте крушения вертолёта на Камчатке обнаружены тела 17 погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На Камчатке спасатели МЧС России доставлены к месту крушения вертолёта. На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке
Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

Как уже писал Life.ru, вертолёт Ми-8, на борту которого было больше 20 человек, перестал выходить на связь 31 августа. Для поисков спасатели задействовали самолёт Ан-26. Было возбуждено уголовное дело. В итоге воздушное судно было найдено у горного массива вулкана Вачкажец. По предварительной версии, вертолёт задел скалу и упал.

Николь Вербер
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