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11 сентября, 15:40

Стало известно об участии НАТО в попытке атаковать аэродром под Мурманском

Mash: Дроны ВСУ при поддержке НАТО пытались атаковать аэродром под Мурманском

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при поддержке стран НАТО пытались атаковать аэродром «Оленья», который расположен на Кольском полуострове в 92 километрах к югу от Мурманска, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, украинские беспилотники, которые сегодня сбили в Мурманской области, запускали из Финляндии.

Вдоль российской границы курировали два самолёта-разведчика ВС Швеции. Видео © Telegram / Mash

Согласно картам полётов, перед этим вдоль границы РФ передвигались два самолёта-разведчика ВС Швеции. Это борт S102B радио- и радиотехнической разведки, а также Gulfstream Aerospace TP 102C (G-IV-SP), который может перехватывать телефонные звонки, радиопереговоры, цифровые и телевизионные сети.

Известно, что первый самолёт постоянно летает у берегов Калининградской области, а второй — был замечен в августе 2023 года, когда проводил разведку над финским озером Инари у российской границы. Ранее такими вылазками занимались исключительно самолёты американских Военно-воздушных сил (ВВС).

После разведывательных полётов бортов НАТО с, предварительно, аэродрома Ивало в одноимённом посёлке в Финляндии, где удобно маскировать аппараты гражданскими бортами, были запущены два беспилотника А-22 «Летучая лисица». Российская ПВО уничтожила все цели у посёлка Высокий.

Аэродром «Оленья» находится недалеко от города Оленегорска. Посёлок при базе, известный под названием Высокий, административно подчинён городу Оленегорску.

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Мурманска и Апатит
Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Мурманска и Апатит

Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил об атаке беспилотников на регион. Из-за угрозы БПЛА были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт города Апатиты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Никита Осипов
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