Стало известно об участии НАТО в попытке атаковать аэродром под Мурманском

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при поддержке стран НАТО пытались атаковать аэродром «Оленья», который расположен на Кольском полуострове в 92 километрах к югу от Мурманска, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, украинские беспилотники, которые сегодня сбили в Мурманской области, запускали из Финляндии.

Вдоль российской границы курировали два самолёта-разведчика ВС Швеции. Видео © Telegram / Mash

Согласно картам полётов, перед этим вдоль границы РФ передвигались два самолёта-разведчика ВС Швеции. Это борт S102B радио- и радиотехнической разведки, а также Gulfstream Aerospace TP 102C (G-IV-SP), который может перехватывать телефонные звонки, радиопереговоры, цифровые и телевизионные сети.

Известно, что первый самолёт постоянно летает у берегов Калининградской области, а второй — был замечен в августе 2023 года, когда проводил разведку над финским озером Инари у российской границы. Ранее такими вылазками занимались исключительно самолёты американских Военно-воздушных сил (ВВС).

После разведывательных полётов бортов НАТО с, предварительно, аэродрома Ивало в одноимённом посёлке в Финляндии, где удобно маскировать аппараты гражданскими бортами, были запущены два беспилотника А-22 «Летучая лисица». Российская ПВО уничтожила все цели у посёлка Высокий.