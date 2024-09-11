Стало известно об участии НАТО в попытке атаковать аэродром под Мурманском
Mash: Дроны ВСУ при поддержке НАТО пытались атаковать аэродром под Мурманском
Вооружённые силы Украины (ВСУ) при поддержке стран НАТО пытались атаковать аэродром «Оленья», который расположен на Кольском полуострове в 92 километрах к югу от Мурманска, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, украинские беспилотники, которые сегодня сбили в Мурманской области, запускали из Финляндии.
Вдоль российской границы курировали два самолёта-разведчика ВС Швеции. Видео © Telegram / Mash
Согласно картам полётов, перед этим вдоль границы РФ передвигались два самолёта-разведчика ВС Швеции. Это борт S102B радио- и радиотехнической разведки, а также Gulfstream Aerospace TP 102C (G-IV-SP), который может перехватывать телефонные звонки, радиопереговоры, цифровые и телевизионные сети.
Известно, что первый самолёт постоянно летает у берегов Калининградской области, а второй — был замечен в августе 2023 года, когда проводил разведку над финским озером Инари у российской границы. Ранее такими вылазками занимались исключительно самолёты американских Военно-воздушных сил (ВВС).
После разведывательных полётов бортов НАТО с, предварительно, аэродрома Ивало в одноимённом посёлке в Финляндии, где удобно маскировать аппараты гражданскими бортами, были запущены два беспилотника А-22 «Летучая лисица». Российская ПВО уничтожила все цели у посёлка Высокий.
Аэродром «Оленья» находится недалеко от города Оленегорска. Посёлок при базе, известный под названием Высокий, административно подчинён городу Оленегорску.
Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил об атаке беспилотников на регион. Из-за угрозы БПЛА были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт города Апатиты.
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