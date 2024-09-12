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Регион
12 сентября, 11:29

Работа аэропортов Мурманска и Апатитов возобновлена

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Мурманска (Мурмаши) и Апатитов (Хибины). В 14:10 мск приём и выпуск воздушных судов возобновлены.

В период временных ограничений на запасной аэродром в Архангельск ушёл самолет, выполнявший рейс в Мурманск.

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Стало известно об участии НАТО в попытке атаковать аэродром под Мурманском

Напомним, сегодня, 12 сентября, аэропорты Мурманска и Апатитов временно ограничили приём и отправку рейсов из соображений безопасности. Накануне, 11 сентября, эти воздушные гавани также закрывались из-за атаки беспилотников на регион. Позже ограничения были сняты, было сбито три украинских дрона.

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airport-murmansk.ru

Александра Вишнякова
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