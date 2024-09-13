Калужский губернатор прокомментировал ночную атаку беспилотника ВСУ

Ночью силы противовоздушной обороны в Калужской области сбили один БПЛА Вооружённых сил Украины, на месте работают оперативные службы. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

«После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб. Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки», — написал глава области.

Он напомнил, что такие аппараты могут быть начинены взрывчаткой. Шапша призвал земляков разъяснить это детям, чтобы они тоже сторонились обломков сбитых дронов ВСУ.