Калужский губернатор прокомментировал ночную атаку беспилотника ВСУ
Шапша: В Калужской области ночью сбили дрон ВСУ, на месте оперативные службы
Ночью силы противовоздушной обороны в Калужской области сбили один БПЛА Вооружённых сил Украины, на месте работают оперативные службы. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
«После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб. Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки», — написал глава области.
Он напомнил, что такие аппараты могут быть начинены взрывчаткой. Шапша призвал земляков разъяснить это детям, чтобы они тоже сторонились обломков сбитых дронов ВСУ.
Ранее в Минобороны России рассказали, что российское ПВО за ночь сбило 20 украинских беспилотников над территорией страны. При этом над Брянской, Белгородской и Курской областями было сбито в общей сложности 15 БПЛА ВСУ.
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