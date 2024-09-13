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13 сентября, 04:15

Средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ над шестью российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 20 беспилотников над российскими регионами

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Над Курской областью сбили ещё 4 управляемые авиабомбы ВСУ
Над Курской областью сбили ещё 4 управляемые авиабомбы ВСУ

Об уничтожении БПЛА над территорией Брянской области также сообщалось вечером, 12 сентября. В результате ликвидации двух вражеских дронов никто не пострадал. Утром, 13 сентября, Богомаз заявил об уничтожении ещё двух беспилотников ВСУ, спустя время ПВО сбила четыре дрона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Оксана Попова
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