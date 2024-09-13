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Регион
13 сентября, 02:53

Над Брянской областью силы ПВО сбили четыре БПЛА

Губернатор Богомаз: Ещё четыре БПЛА сбиты силами ПВО над Брянской областью

Силы ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников в Брянской области. По информации главы региона Александра Богомаза, в небе над регионом сбили ещё четыре БПЛА.

«Ещё четыре вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

Четыре дрона ВСУ уничтожены над российскими регионами
Четыре дрона ВСУ уничтожены над российскими регионами

Об уничтожении БПЛА над территорией Брянской области также сообщалось вечером, 12 сентября. В результате ликвидации двух вражеских дронов никто не пострадал. Утром, 13 сентября, Богомаз заявил об уничтожении ещё двух беспилотников ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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