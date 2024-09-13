Над Брянской областью силы ПВО сбили четыре БПЛА
Губернатор Богомаз: Ещё четыре БПЛА сбиты силами ПВО над Брянской областью
Силы ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников в Брянской области. По информации главы региона Александра Богомаза, в небе над регионом сбили ещё четыре БПЛА.
«Ещё четыре вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.
Об уничтожении БПЛА над территорией Брянской области также сообщалось вечером, 12 сентября. В результате ликвидации двух вражеских дронов никто не пострадал. Утром, 13 сентября, Богомаз заявил об уничтожении ещё двух беспилотников ВСУ.
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