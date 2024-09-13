Над Брянской областью силы ПВО сбили четыре БПЛА

Силы ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников в Брянской области. По информации главы региона Александра Богомаза, в небе над регионом сбили ещё четыре БПЛА.

«Ещё четыре вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.