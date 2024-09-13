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13 сентября, 02:25

Средства ПВО сбили над Брянской областью ещё два дрона ВСУ

Богомаз: Над Брянской областью уничтожены ещё два БПЛА самолётного типа

Над территорией Брянской области уничтожены два Украинских беспилотника самолётного типа. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Ещё два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — рассказал Богомаз.

Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над тремя российскими регионами
Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над тремя российскими регионами

Об уничтожении двух БПЛА над территорией Брянской области также сообщалось вечером, 12 сентября. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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