Средства ПВО сбили над Брянской областью ещё два дрона ВСУ

Над территорией Брянской области уничтожены два Украинских беспилотника самолётного типа. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Ещё два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — рассказал Богомаз.