Средства ПВО сбили над Брянской областью ещё два дрона ВСУ
Богомаз: Над Брянской областью уничтожены ещё два БПЛА самолётного типа
Над территорией Брянской области уничтожены два Украинских беспилотника самолётного типа. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Ещё два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — рассказал Богомаз.
Об уничтожении двух БПЛА над территорией Брянской области также сообщалось вечером, 12 сентября. В результате происшествия никто не пострадал.
Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek