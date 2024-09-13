Силы ПВО сорвали попытку Киева атаковать Брянскую область беспилотниками

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.

По информации главы региона, один из объектов был сбит около 23:00 по мск 12 сентября. Второй уничтожили спустя несколько минут. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.