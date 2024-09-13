Силы ПВО сорвали попытку Киева атаковать Брянскую область беспилотниками
Богомаз: Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Брянской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.
По информации главы региона, один из объектов был сбит около 23:00 по мск 12 сентября. Второй уничтожили спустя несколько минут. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее Life.ru сообщал, что накануне на Мурманскую область совершались налёты беспилотников ВСУ. Предполагается, что один из дронов летел со стороны Норвегии. Всего было сбито три дрона. 12 сентября, в небе над регионом были замечены до трёх неопознанных объектов.
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