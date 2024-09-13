Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 21:06

Силы ПВО сорвали попытку Киева атаковать Брянскую область беспилотниками

Богомаз: Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Брянской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.

По информации главы региона, один из объектов был сбит около 23:00 по мск 12 сентября. Второй уничтожили спустя несколько минут. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

В пух и прах: Российские бойцы разнесли крупный расчёт «Бабы-яги» в Курской области
В пух и прах: Российские бойцы разнесли крупный расчёт «Бабы-яги» в Курской области

Ранее Life.ru сообщал, что накануне на Мурманскую область совершались налёты беспилотников ВСУ. Предполагается, что один из дронов летел со стороны Норвегии. Всего было сбито три дрона. 12 сентября, в небе над регионом были замечены до трёх неопознанных объектов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров