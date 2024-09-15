Богомаз: В Брянской области силы ПВО сбили шесть вражеских БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале сообщил, что силы ПВО РФ успешно отражают очередную вражескую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Было зафиксировано и уничтожено шесть дронов самолётного типа, которые пытались проникнуть на территорию региона.

Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На местах продолжают работу экстренные и оперативные службы, при этом населению рекомендуется соблюдать меры безопасности.