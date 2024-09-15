Богомаз: В Брянской области силы ПВО сбили шесть вражеских БПЛА
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале сообщил, что силы ПВО РФ успешно отражают очередную вражескую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Было зафиксировано и уничтожено шесть дронов самолётного типа, которые пытались проникнуть на территорию региона.
Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На местах продолжают работу экстренные и оперативные службы, при этом населению рекомендуется соблюдать меры безопасности.
Напомним, ВСУ часто пытаются атаковать Брянскую область беспилотниками. Последний раз об уничтожении дрона сообщалось утром 14 сентября. Также украинские войска пытались атаковать 13 и 12 числа.
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