Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Украинский дрон самолётного типа обнаружен и уничтожен ранним утром 14 сентября в небе над Брянской областью. Обломки БПЛА рухнули вдали от построек и не спровоцировали разрушений на земле. Подробностями инцидента поделился глава региона Александр Богомаз.
Благодаря профессионализму расчётов дежурных сил ПВО никто из мирных не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подытожил Богомаз.
Между тем в подмосковном Раменском жильцы повреждённой беспилотником многоэтажки возвращаются в уцелевшие квартиры из пунктов временного размещения. Напомним, что здание пострадало в ночь на 10 сентября, когда ВСУ провели одну из самых крупных воздушных атак на российские регионы.
Telegram / Минобороны России