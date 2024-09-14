Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Украинский дрон самолётного типа обнаружен и уничтожен ранним утром 14 сентября в небе над Брянской областью. Обломки БПЛА рухнули вдали от построек и не спровоцировали разрушений на земле. Подробностями инцидента поделился глава региона Александр Богомаз.

Благодаря профессионализму расчётов дежурных сил ПВО никто из мирных не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подытожил Богомаз.