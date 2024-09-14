Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 03:57

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Украинский дрон самолётного типа обнаружен и уничтожен ранним утром 14 сентября в небе над Брянской областью. Обломки БПЛА рухнули вдали от построек и не спровоцировали разрушений на земле. Подробностями инцидента поделился глава региона Александр Богомаз.

Благодаря профессионализму расчётов дежурных сил ПВО никто из мирных не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подытожил Богомаз.

Калужский губернатор прокомментировал ночную атаку беспилотника ВСУ
Калужский губернатор прокомментировал ночную атаку беспилотника ВСУ

Между тем в подмосковном Раменском жильцы повреждённой беспилотником многоэтажки возвращаются в уцелевшие квартиры из пунктов временного размещения. Напомним, что здание пострадало в ночь на 10 сентября, когда ВСУ провели одну из самых крупных воздушных атак на российские регионы.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров