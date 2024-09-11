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11 сентября, 14:47

Часть жильцов дома, повреждённого дроном ВСУ в Раменском, вернулись в квартиры

Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Обложка © Министерство ЖКХ Подмосковья

Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Обложка © Министерство ЖКХ Подмосковья

Часть жильцов многоэтажки в подмосковном Раменском, которая накануне была повреждена из-за атаки украинского беспилотника, вернулись в квартиры. Об этом в среду, 11 сентября, заявили в областном министерстве ЖКХ.

  • Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Фото © Министерство ЖКХ Подмосковья
    Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Фото © Министерство ЖКХ Подмосковья
  • Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Фото © Министерство ЖКХ Подмосковья
    Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Фото © Министерство ЖКХ Подмосковья
  • Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Фото © Министерство ЖКХ Подмосковья
    Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Фото © Министерство ЖКХ Подмосковья
  • Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Фото © Министерство ЖКХ Подмосковья
    Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Фото © Министерство ЖКХ Подмосковья

Последствия попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Раменском. Фото © Министерство ЖКХ Подмосковья

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«По результатам обследования жильцам с первого по шестой этажи было разрешено вернуться в свои квартиры. Все необходимые коммунальные ресурсы — вода и электричество — в этих квартирах уже восстановлены», — отметили в ведомстве.

Жильцов с седьмого по 17-й этажи разместили в ПВР и съёмных квартирах. Между тем специалисты работают над восстановлением повреждённых элементов. По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, эксперты учитывают самые высокие стандарты качества и безопасности.

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Как сообщал Life.ru, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотников на Россию. ПВО сбила и перехватила 144 украинских БПЛА. В Подмосковье средства противовоздушной обороны сработали в Раменском, Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске. В Раменском в результате атаки одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В общей сложности на подступах к столице уничтожили 26 беспилотников. В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ.

Никита Осипов
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