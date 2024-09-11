Часть жильцов дома, повреждённого дроном ВСУ в Раменском, вернулись в квартиры

Часть жильцов многоэтажки в подмосковном Раменском, которая накануне была повреждена из-за атаки украинского беспилотника, вернулись в квартиры. Об этом в среду, 11 сентября, заявили в областном министерстве ЖКХ.









«По результатам обследования жильцам с первого по шестой этажи было разрешено вернуться в свои квартиры. Все необходимые коммунальные ресурсы — вода и электричество — в этих квартирах уже восстановлены», — отметили в ведомстве.