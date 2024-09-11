Кукловоды Киева: Захарова назвала Вашингтон и Лондон ответственными за удар по Раменскому
Захарова: За атакой ВСУ на Раменское стоят США и Великобритания
Дом в Раменском, пострадавший от удара ВСУ. Обложка © Life.ru
Соединённые Штаты и Великобритания стоят за ударом ВСУ по подмосковному Раменскому. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Конечно, мы прекрасно понимаем, что киевский режим — это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», — указала представитель дипломатического ведомства на брифинге.
Захарова назвала подобные удары террористическими актами, за которыми стоят США, Британия и НАТО.
Напомним, в ночь 10 сентября ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотников на Россию. ПВО сбила и перехватила 144 украинских БПЛА. В Подмосковье средства противовоздушной обороны сработали в Раменском, Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске. В Раменском в результате атаки одна женщина погибла, несколько человек пострадали. Совокупно на подступах к столице уничтожили 26 беспилотников. В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ.