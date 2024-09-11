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11 сентября, 12:40

Кукловоды Киева: Захарова назвала Вашингтон и Лондон ответственными за удар по Раменскому

Захарова: За атакой ВСУ на Раменское стоят США и Великобритания

Дом в Раменском, пострадавший от удара ВСУ. Обложка © Life.ru

Дом в Раменском, пострадавший от удара ВСУ. Обложка © Life.ru

Соединённые Штаты и Великобритания стоят за ударом ВСУ по подмосковному Раменскому. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что киевский режим — это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», — указала представитель дипломатического ведомства на брифинге.

Захарова назвала подобные удары террористическими актами, за которыми стоят США, Британия и НАТО.

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Напомним, в ночь 10 сентября ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотников на Россию. ПВО сбила и перехватила 144 украинских БПЛА. В Подмосковье средства противовоздушной обороны сработали в Раменском, Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске. В Раменском в результате атаки одна женщина погибла, несколько человек пострадали. Совокупно на подступах к столице уничтожили 26 беспилотников. В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ.

Никита Никонов
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