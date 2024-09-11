Кукловоды Киева: Захарова назвала Вашингтон и Лондон ответственными за удар по Раменскому

Соединённые Штаты и Великобритания стоят за ударом ВСУ по подмосковному Раменскому. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что киевский режим — это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», — указала представитель дипломатического ведомства на брифинге.