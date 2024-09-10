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10 сентября, 16:57

В Москве после массированной атаки дронов задержали предполагаемого наводчика ВСУ

Mash: В Москве после атаки дронов задержан предполагаемый наводчик ВСУ

В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ, который может быть причастен к атаке беспилотников на Московскую область. Как сообщает Mash, им оказался 28-летний мигрант.

По данным телеграм-канала, за несколько дней до массированной атаки БПЛА Мухаммадамин Г. фотографировал административные здания в Подмосковье. Кроме того, его смартфоне также нашли фото и видео военкоматов в Кузьминках, Люберцах, Объединённого военкомата Замоскворецкого и Останкинского районов, а также гособъектов в Мещанском районе столицы. На допросе мигрант признался, что отправлял все материалы некому Раджабу М., с которым ранее познакомился в соцсетях. За это мужчине пообещали денежное вознаграждение.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статям «Организация деятельности террористической организации» и «Содействие террористической деятельности». Ему грозит до 35 лет лишения свободы.

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Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли масштабную попытку атаковать российскую территорию, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО уничтожили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных аппарата попали в жилые дома, инициировав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших. Life.ru публиковал видео момента падения одного из дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Наталья Демьянова
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