В Москве после массированной атаки дронов задержали предполагаемого наводчика ВСУ

В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ, который может быть причастен к атаке беспилотников на Московскую область. Как сообщает Mash , им оказался 28-летний мигрант.

По данным телеграм-канала, за несколько дней до массированной атаки БПЛА Мухаммадамин Г. фотографировал административные здания в Подмосковье. Кроме того, его смартфоне также нашли фото и видео военкоматов в Кузьминках, Люберцах, Объединённого военкомата Замоскворецкого и Останкинского районов, а также гособъектов в Мещанском районе столицы. На допросе мигрант признался, что отправлял все материалы некому Раджабу М., с которым ранее познакомился в соцсетях. За это мужчине пообещали денежное вознаграждение.