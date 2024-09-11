Родственники погибшей в Раменском сообщили, что узнали о её смерти из новостей
Зинаида Ахметовна, погибшая в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Обложка © SHOT
Родственники 46-летней Зинаиды Ахметовны, погибшей 10 сентября в Раменском в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область, рассказали RT о трагедии. Они подчеркнули, что узнали о смерти женщины из новостей.
Брат погибшей уточнил, что увидел её фото и сразу же сообщил о случившемся родителям. Зинаида была старшим ребёнком в семье с четырьмя детьми. Кроме того, брат отметил, что не знает, где искать тело своей сестры.
«Мы с ещё одним родным братом Зины в ночь сядем на автобус до Москвы. Мы даже не знаем, где её будем искать. Говорят, что она либо в Жуковском, либо в Раменском», — рассказал Александр.
Также отмечается, что женщина проживала в Раменском у своей коллеги Марины. Однако родственникам погибшей практически ничего о ней не известно. Сама Зинаида перебралась в столицу пять лет назад из Волгоградской области, детей и мужа у неё не было.
Как ранее сообщал Life.ru, погибшая работала в столичном ЧОП "Карат-Ц", которое специализируется на охране звёзд шоу-бизнеса, театров и концертов. Во время удара БПЛА ВСУ Зинаида спала в квартире на десятом этаже в доме в Спортивном проезде Раменского. Вместе с ней находилась подруга, которой удалось спастись.
Напомним, ночью 10 сентября ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотников на Россию. ПВО сбила и перехватила 144 украинских БПЛА. В Подмосковье ПВО сработала не только в Раменском, но и в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске. Совокупно у столицы уничтожили 26 беспилотников. В Москве уже задержали предполагаемого наводчика ВСУ.