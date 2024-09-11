Родственники погибшей в Раменском сообщили, что узнали о её смерти из новостей

Родственники 46-летней Зинаиды Ахметовны, погибшей 10 сентября в Раменском в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область, рассказали RT о трагедии. Они подчеркнули, что узнали о смерти женщины из новостей.

Брат погибшей уточнил, что увидел её фото и сразу же сообщил о случившемся родителям. Зинаида была старшим ребёнком в семье с четырьмя детьми. Кроме того, брат отметил, что не знает, где искать тело своей сестры.

«Мы с ещё одним родным братом Зины в ночь сядем на автобус до Москвы. Мы даже не знаем, где её будем искать. Говорят, что она либо в Жуковском, либо в Раменском», — рассказал Александр.

Также отмечается, что женщина проживала в Раменском у своей коллеги Марины. Однако родственникам погибшей практически ничего о ней не известно. Сама Зинаида перебралась в столицу пять лет назад из Волгоградской области, детей и мужа у неё не было.