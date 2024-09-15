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15 сентября, 04:40

Российские эксперты начали исследование головной части ракеты HIMARS

Специалисты из России приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. Как сообщает РИА «Новости», они ведут тщательный анализ данного элемента, который является ключевым для функционирования ракеты.

В настоящее время исследуются микросхемы, системы управления носовыми стабилизаторами и электроника. После демонтажа элементов будет проведён детальный анализ их работы и взаимодействия.

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Ранее стало известно, что США выделили Киеву новый пакет помощи, в который входят боеприпасы для HIMARS. Помимо этого, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Артём Гапоненко
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