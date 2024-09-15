Российские эксперты начали исследование головной части ракеты HIMARS

Специалисты из России приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. Как сообщает РИА «Новости», они ведут тщательный анализ данного элемента, который является ключевым для функционирования ракеты.

В настоящее время исследуются микросхемы, системы управления носовыми стабилизаторами и электроника. После демонтажа элементов будет проведён детальный анализ их работы и взаимодействия.