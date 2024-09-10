Проблема в деньгах: Польша отказалась от планов купить полтысячи HIMARS в пользу корейского аналога

Власти Польши передумали покупать у США все 486 ракетных установок HIMARS, несмотря на подписанное соглашение. Об этом сообщила Rzeczpospolita.

«Хотя год назад мы подписали рамочное соглашение на 486 артиллерийских систем HIMARS, переговоры о деталях ещё не начались. Нет шансов, что мы купим столько», — пишет издание.

На данный момент у польских войск имеется всего 20 HIMARS. Помимо того, власти также подписали исполнительные контракты сразу на 290 модулей ракетной системы К239 — южнокорейского аналога американской системы. На сегодняшний день поставки уже идут, Польша заплатит за них более 20 миллиардов злотых (пять миллиардов долларов США). Подчёркивается, что новые установки могут вмещать 12 ракет, вместо шести.

С момента подписания договора с США прошёл почти год, по графику поставки начнутся в конце 2025 году. Издание отмечает, нужно «всё уточнить, определиться с окончательным количеством пусковых установок, ценой, графиком поставок». В Польше говорят о возможной нехватке денег на такие объёмы закупок, особенно учитывая уже подписанный десятимиллиардный контракт на поставку 96 вертолётов AH-62 Apache. Газета отметила, что возможно приобретение лишь 126 «хаймарсов».