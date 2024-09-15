Гладков заявил о непростой ситуации под Белгородом, где ВСУ подожгли лес

В Шебекинском городском округе Белгородской области сохраняется непростая ситуация в связи с лесным пожаром после обстрелов со стороны Украины. Здесь ВСУ целенаправленно поджигают лес, валежник и сухую траву. Борьба с огнём продолжается, сообщил в видеообращении губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после вчерашних обстрелов продолжает оставаться непростой. Работа будет продолжаться и в течение сегодняшнего дня. Сил и средств достаточно, но работы, конечно, ещё много», — рассказал он.

Вячеслав Гладков также отметил важность защиты детей в период атак ВСУ. По словам губернатора, 750 ребят на данный момент находятся в соседних регионах, где получают очное образование. Детей отправили в Дагестан, Владимир, Тамбов, Липецк и Краснодарский край. Он выразил надежду на то, что школьники получат много не только знаний, но и хорошие впечатления и с ними вернутся к своим родным и близким.