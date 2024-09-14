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14 сентября, 16:15

Жительница Безлюдовки погибла в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Мирная жительница села Безлюдовка Белгородской области погибла в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас опять погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

По его словам, в Шебекенском округе в результате обстрела в восьми частных домах повреждены окна и крыши. Кроме того, пострадал гражданский автомобиль. Губернатор добавил, что в результате прилётов боеприпасов в посёлке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей, на месте работают пожарные. Информация о последствиях уточняется.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия ударила по Белгородской области, используя беспилотники. На участке дороги Шебекино — Белгород двух мужчин с осколочными ранениями и женщину с минно-взрывной травмой и контузией госпитализировали. Позже число пострадавших увеличилось до четырёх.

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Александра Мышляева
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