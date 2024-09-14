Жительница Безлюдовки погибла в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

«У нас опять погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

По его словам, в Шебекенском округе в результате обстрела в восьми частных домах повреждены окна и крыши. Кроме того, пострадал гражданский автомобиль. Губернатор добавил, что в результате прилётов боеприпасов в посёлке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей, на месте работают пожарные. Информация о последствиях уточняется.