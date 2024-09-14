Четыре человека ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино и Вознесеновку

Шебекинский городской округ вновь был обстрелян украинскими войсками. По предварительным данным, четыре человека получили ранения. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда три мирных жителя получили ранения. Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра бригады СМП доставляют в горбольницу №2 г. Белгорода. Одно транспортное средство уничтожено огнём, второе — получило повреждения», — написал глава региона.

Также в Шебекинском городском округе произошло возгорание подстилки в лесном массиве, туда уже едут пожарные. А в селе Вознесеновка дрон залетел в окно частного дома. В здании вышибло стекло и посекло кровлю. Медики оказали помощь на месте женщине с минно-взрывной травмой и контузией, ехать в больницу она отказалась. Оперативные службы работают на местах, заключил Гладков.