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13 сентября, 12:21

В Белгороде назвали фейком видео-инструкцию для школьников по общению военными

Видео, в котором появилась замглавы администрации Белгорода по соцполитике и образованию Инна Тяпугина, сгенерировано нейросетью. В городе не проводят никаких акций под названием «Солдат ребёнка не обидит», сообщает пресс-служба города.

Фейковое видео об акции в Белгороде. Видео © VK / Администрация города Белгорода

В публикации пресс-служба также опубликовала оригинальное видео, которое ранее публиковалось СМИ. Там Тяпугина рассказывает о дополнительном образовании для детей. На его основе было создано поддельное, где она якобы объясняет детям, что можно и нельзя делать при общении с военными. При этом сгенерированный голос Тяпугиной перечисляет странные поводы для беспокойства.

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Неизвестно, какую эффективность показывают дипфейки, но ранее украинская сторона сделала ещё один с Марией Захаровой. На сгенерированном видео дипломат рассказывает, что Россия готова передать Киеву Запорожскую ЗАЭС в обмен на отход ВСУ из Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Владимир Озеров
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