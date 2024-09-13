В Белгороде назвали фейком видео-инструкцию для школьников по общению военными

Видео, в котором появилась замглавы администрации Белгорода по соцполитике и образованию Инна Тяпугина, сгенерировано нейросетью. В городе не проводят никаких акций под названием «Солдат ребёнка не обидит», сообщает пресс-служба города.

В публикации пресс-служба также опубликовала оригинальное видео, которое ранее публиковалось СМИ. Там Тяпугина рассказывает о дополнительном образовании для детей. На его основе было создано поддельное, где она якобы объясняет детям, что можно и нельзя делать при общении с военными. При этом сгенерированный голос Тяпугиной перечисляет странные поводы для беспокойства.