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11 сентября, 13:04

Украинский дрон атаковал мирный автомобиль под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали грузовой автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина

Повреждённый грузовик в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённый грузовик в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона грузовой автомобиль около села Байцуры в Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Байцуры Борисовского района грузовой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу. Оперативные службы продолжают работать на месте.

12 резервуаров с топливом загорелись после атаки ВСУ в Белгородской области
12 резервуаров с топливом загорелись после атаки ВСУ в Белгородской области

Ранее Life.ru писал, что ВСУ ударили по селу Грузское в Белгородской области из реактивной системы залпового огня. По словам Гладкова, мирная жительница получила контузию.

Дарья Нарыкова
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