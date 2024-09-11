Украинский дрон атаковал мирный автомобиль под Белгородом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона грузовой автомобиль около села Байцуры в Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Байцуры Борисовского района грузовой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу. Оперативные службы продолжают работать на месте.