Гладков: Жительница белгородского села Грузское пострадала во время обстрела ВСУ

ВСУ ударили по селу Грузское Борисовского района Белгородской области из реактивной системы залпового огня. Во время атаки пострадала местная жительница, сейчас она в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Грузское Борисовского района попало под обстрел ВСУ из РСЗО. Ранен один мирный житель. Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая доставляется в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, по данным главы региона, пострадали три частных домовладения. На одном из участков повреждения получила газовая труба, однако утечку быстро устранили сотрудники экстренных служб. Гладков отметил, что информация о последствиях атаки киевского режима уточняется.