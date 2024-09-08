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8 сентября, 16:19

12 резервуаров с топливом загорелись после атаки ВСУ в Белгородской области

12 резервуаров загорелись на хранилище топлива в Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ. Сейчас на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил глава района Сергей Бикетов.

«В результате взрыва произошло возгорание 12 резервуаров. Нахожусь на месте происшествия, здесь работают все оперативные службы», — написал он в своём телеграм-канале.

Двое детей серьёзно ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области
Двое детей серьёзно ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Ранее губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Александра Мышляева
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