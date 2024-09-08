12 резервуаров с топливом загорелись после атаки ВСУ в Белгородской области

12 резервуаров загорелись на хранилище топлива в Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ. Сейчас на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил глава района Сергей Бикетов.

«В результате взрыва произошло возгорание 12 резервуаров. Нахожусь на месте происшествия, здесь работают все оперативные службы», — написал он в своём телеграм-канале.