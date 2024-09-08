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8 сентября, 05:24

Двое детей серьёзно ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Гладков: При обстреле ВСУ ранены трое жителей Никольского, из них двое детей

Последствия обстрела села Никольское. Обложка © Telegram / «Настоящий Гладков»

Последствия обстрела села Никольское. Обложка © Telegram / «Настоящий Гладков»

Противовоздушная оборона сработала над Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей, летевших с Украины. Серьёзные удары пришлись на село Никольское, там пострадали три человека, в том числе двое детей.

«Мальчика в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказалась»,рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки в селе были повреждены два жилых дома. Также удары пришлись на 4 МКД, 12 частных домовладений, 2 хозпостройки, 2 коммерческих объекта. В зданиях выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Осколками посечены автобус и три машины. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

ВСУ снова обстреляли Шебекино, погиб мирный житель
ВСУ снова обстреляли Шебекино, погиб мирный житель

Ранее Life.ru рассказал о мужчине, который также серьёзно пострадал в результате обстрела ВСУ по Белгородской области. В этот раз Украина ударила по селу Новая Таволжанка. Местный житель получил ранения, он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.

Наталья Афонина
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