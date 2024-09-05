ВСУ снова обстреляли Шебекино, погиб мирный житель

ВСУ в очередной раз ударили по городу Шебекино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате погиб местный житель.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела города Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела города Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

После прилёта снарядов в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении начались возгорания. В настоящее время на месте работают пожарные. Также в десяти частных домах в результате атаки ВСУ выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Информация о последствиях на земле ещё уточняется.