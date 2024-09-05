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5 сентября, 13:35

Мужчина ранен при очередном обстреле ВСУ Белгородской области

Губернатор Гладков: При обстреле ВСУ Новой Таволжанки ранен мужчина

Последствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины (ВСУ) днём в четверг, 5 сентября, ударили по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате случившегося один из местных жителей получил ранения.

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В селе Новая Таволжанка в результате вражеского обстрела ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Госпитализация не требуется, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В 15 частных домах в этом населённом пункте выбило окна, также посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Ещё один дом от прямого попадания снаряда наполовину разрушен. Кроме того, в двух многоэтажках повреждено остекление. Также в результате прилёта снаряда урон нанесён административному зданию социального объекта. Наблюдаются повреждения и на линии электропередачи (ЛЭП), из-за чего местные жители остались без света.

А в районе посёлка Ракитное в результате прилёта боеприпаса посечён кузов легковушки. Информация о последствиях сейчас уточняется.

Один человек пострадал в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ
Один человек пострадал в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ

Накануне ВСУ также обстреляли белгородское село Новая Таволжанка, в результате атаки погибли три мирных жителя. Ещё два человека пострадали.

Никита Осипов
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