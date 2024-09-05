Мужчина ранен при очередном обстреле ВСУ Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) днём в четверг, 5 сентября, ударили по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате случившегося один из местных жителей получил ранения.

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В селе Новая Таволжанка в результате вражеского обстрела ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Госпитализация не требуется, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В 15 частных домах в этом населённом пункте выбило окна, также посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Ещё один дом от прямого попадания снаряда наполовину разрушен. Кроме того, в двух многоэтажках повреждено остекление. Также в результате прилёта снаряда урон нанесён административному зданию социального объекта. Наблюдаются повреждения и на линии электропередачи (ЛЭП), из-за чего местные жители остались без света.

А в районе посёлка Ракитное в результате прилёта боеприпаса посечён кузов легковушки. Информация о последствиях сейчас уточняется.