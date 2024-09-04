Один человек пострадал в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. На этот раз под удар попали сёла Богун-Городок и Берёзовка. В результате атаки ранен один человек, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Богун-Городок в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в телеграм-канале.