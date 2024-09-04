Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 19:47

Один человек пострадал в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ

Гладков: Мужчина тяжело ранен в Белгородской области из-за атаки FPV-дронов ВСУ

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. На этот раз под удар попали сёла Богун-Городок и Берёзовка. В результате атаки ранен один человек, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Богун-Городок в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в телеграм-канале.

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, ранены двое мирных жителей
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, ранены двое мирных жителей

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, где в результате атаки погибли три мирных жителя. Ещё два человека пострадали. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, а женщина — множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров