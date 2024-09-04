Три человека погибли при ударе ВСУ по селу в Белгородской области

Три человека погибли в Белгородской области в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трагедия произошла в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

«Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи. Самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибших», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что ещё два человека пострадали. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, а женщина — множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины. Медики на скорой доставляют их во вторую городскую больницу.

Также в трёх многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и газовая труба. Осколками посечены четыре легковых автомобиля. Остальная информация о последствиях удара уточняется, на месте работают оперативные службы.