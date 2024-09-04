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4 сентября, 15:19

Три человека погибли при ударе ВСУ по селу в Белгородской области

Гладков: При обстреле Новой Таволжанки три человека погибли и двое ранены

Три человека погибли в Белгородской области в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трагедия произошла в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

«Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи. Самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибших», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что ещё два человека пострадали. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, а женщина — множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины. Медики на скорой доставляют их во вторую городскую больницу.

Также в трёх многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и газовая труба. Осколками посечены четыре легковых автомобиля. Остальная информация о последствиях удара уточняется, на месте работают оперативные службы.

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Ранее сообщалось, что и само Шебекино подверглось обстрелу ВСУ. Была атакована территория производственного предприятия.

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ТАСС / Павел Колядин

Никита Никонов
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