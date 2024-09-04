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4 сентября, 14:03

Двое подростков и мужчина стали жертвами зверского удара ВСУ по рынке в Донецке

Кулемзин: Двое подростков погибли при ударе ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке

Последствия удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке. Обложка © Telegram / «Андрей Лысенко волонтёр Донецк»

Последствия удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке. Обложка © Telegram / «Андрей Лысенко волонтёр Донецк»

В результате удара ВСУ по рынку в Донецке погибли два подростка. Ещё одной жертвой стал мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По уточнённым данным, во время карательного обстрела рынка «Сокол» в Кировском районе погибли: мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения», — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.

Напомним, ВСУ ударили по рынку «Сокол» в Донецке около 13:30 по московскому времени. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, во время обстрела противник использовал артиллерию калибром 155 миллиметров.

Число пострадавших при обстреле рынка «Сокол» в Донецке увеличилось до восьми
Число пострадавших при обстреле рынка «Сокол» в Донецке увеличилось до восьми
Никита Никонов
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