Двое подростков и мужчина стали жертвами зверского удара ВСУ по рынке в Донецке

В результате удара ВСУ по рынку в Донецке погибли два подростка. Ещё одной жертвой стал мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По уточнённым данным, во время карательного обстрела рынка «Сокол» в Кировском районе погибли: мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения», — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.