ВСУ ударили по рынку в Донецке, есть погибшие

ВСУ ударили по спальному району на западе Донецка, есть погибшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На Текстильщике из-за обстрела со стороны ВСУ есть погибшие и раненые мирные жители», — говорится в сообщении.

По данным РИА «Новости», удар был нанесён по рынку. В результате погибло два человека.