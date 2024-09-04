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4 сентября, 10:30

ВСУ ударили по рынку в Донецке, есть погибшие

РИА «Новости»: Два человека погибли при ударе ВСУ по рынку в Донецке

ВСУ ударили по спальному району на западе Донецка, есть погибшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На Текстильщике из-за обстрела со стороны ВСУ есть погибшие и раненые мирные жители», — говорится в сообщении.

По данным РИА «Новости», удар был нанесён по рынку. В результате погибло два человека.

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Ранее Life.ru писал, что житель Белгородской области скончался в результате атаки ВСУ. Также пострадали три человека.

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ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO GUERRA

Никита Никонов
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