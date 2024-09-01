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Регион
1 сентября, 20:13

Житель Шагаровки скончался в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Последствия удара по Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара по Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины несколько раз за вечер обстреляли Белгородскую область, ранив троих и убив одного местного жителя. О последствиях террористической атаки киевского режима рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Наибольший урон принял город Шебекино, который сотрясало от взрывов не менее десяти раз. Осколками повреждены семь многоквартирных и 12 частных домов, пострадал объект социальной инфраструктуры и 11 автомобилей. Двое мужчин и женщина с минно-взрывными травмами доставили в областную клиническую больницу. Ещё один удар пришёлся по Шагаровке.

«Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Гладков.

ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлёте к Ярославлю
ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлёте к Ярославлю

Ранее губернатор Белгородской области назвал число пострадавших от ночного обстрела столицы региона в ночь на 1 сентября. Ранения в результате ударов получили 11 человек, среди них двое детей. Последствия атаки могли быть более мрачными, если бы не работа сил ПВО, которые перехватили свыше 150 беспилотников ВСУ в регионах России.

Илья Пушкарев
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