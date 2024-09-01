Житель Шагаровки скончался в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооружённые силы Украины несколько раз за вечер обстреляли Белгородскую область, ранив троих и убив одного местного жителя. О последствиях террористической атаки киевского режима рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Наибольший урон принял город Шебекино, который сотрясало от взрывов не менее десяти раз. Осколками повреждены семь многоквартирных и 12 частных домов, пострадал объект социальной инфраструктуры и 11 автомобилей. Двое мужчин и женщина с минно-взрывными травмами доставили в областную клиническую больницу. Ещё один удар пришёлся по Шагаровке.