ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлёте к Ярославлю

Украинский беспилотник был сбит на подступах к Ярославлю. В результате его падения разрушений и пострадавших не было. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём телеграм-канале.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — предупредил глава региона.