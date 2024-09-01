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Регион
1 сентября, 06:08

ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлёте к Ярославлю

Украинский беспилотник был сбит на подступах к Ярославлю. В результате его падения разрушений и пострадавших не было. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём телеграм-канале.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — предупредил глава региона.

Сбитый в Подмосковье БПЛА упал на территории частного жилого дома
Сбитый в Подмосковье БПЛА упал на территории частного жилого дома

Ранее российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников по российской территории, перехватив уничтожив за ночь 158 украинских дронов. ИЗ них два БПЛА было перехвачено над Москвой, семь – над Московской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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