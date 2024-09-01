ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлёте к Ярославлю
Украинский беспилотник был сбит на подступах к Ярославлю. В результате его падения разрушений и пострадавших не было. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём телеграм-канале.
«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — предупредил глава региона.
Ранее российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников по российской территории, перехватив уничтожив за ночь 158 украинских дронов. ИЗ них два БПЛА было перехвачено над Москвой, семь – над Московской областью.
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