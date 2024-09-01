Сбитый в Подмосковье БПЛА упал на территории частного жилого дома

Один из сбитых в ходе массовой атаки беспилотников на Москву упал на территории частного жилого дома в Раменском округе. Видео публикует SHOT.

Дрон рухнул прямо на коттеджный поселок комфорт-класса «Севиан Вилладж», после громкого хлопка было видно большое огненное облако. Предварительно, никто не пострадал, на место уже выехали экстренные службы.

Сбитый БПЛА упал на территории частного жилого дома в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT