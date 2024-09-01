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1 сентября, 05:03

Сбитый в Подмосковье БПЛА упал на территории частного жилого дома

Один из сбитых в ходе массовой атаки беспилотников на Москву упал на территории частного жилого дома в Раменском округе. Видео публикует SHOT.

Дрон рухнул прямо на коттеджный поселок комфорт-класса «Севиан Вилладж», после громкого хлопка было видно большое огненное облако. Предварительно, никто не пострадал, на место уже выехали экстренные службы.

Сбитый БПЛА упал на территории частного жилого дома в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Всего же Москву пытались атаковать десять беспилотников. Все попытки были отражены. Пострадавших нет.

Обложка ©

Кадр видео Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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