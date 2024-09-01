Пушилин: Пять детей пострадали в Донецке из-за детонации взрывоопасного предмета
Семь мирных жителей, среди которых пять детей, за сутки пострадали в ДНР. Несовершеннолетние получили травмы в результате детонации взрывоопасного предмета в Донецке. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Семь мирных жителей, в т. ч. пятеро детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В посёлке Старомихайловка Кировского района Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получили две девочки 2012 г. р., девочка-подросток 2010 г. р. и два мальчика-подростка 2010 г. р.» — написал он в своём телеграм-канале.
В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения получили женщина и мужчина, родившиеся в 1991 году. Помимо этого, повреждения получили восемь жилых домов в Никитовском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе города.
Ранее Life.ru сообщал, что под обстрел попал Белгород. В результате украинской агрессии по меньшей мере пострадали 11 человек, из них — двое детей. Есть и погибшие. Также в результате прилётов были выбиты стёкла в 22 квартирах, осколки поселки 21 машину, пострадали восемь частных домов.
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