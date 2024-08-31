«Хотят внести смуту» : Патриарх Кирилл назвал обстрел ВСУ Белгорода подлой атакой
Патриарх Кирилл: Обстрел ВСУ Белгорода является жестокой и подлой атакой
Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду является жестокой и подлой, она не может быть оправдана военной необходимостью. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ), ссылаясь на обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Оно направлено против ни в чём не повинных людей и ставит своей целью запугать наш народ и внести смуту в общество. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость», — отметил предстоятель РПЦ.
Патриарх Кирилл выразил уверенность, что киевскому режиму не удастся разрушить единство народа России и посеять панику в обществе. Он уже поручил Синодальному отделу РПЦ по благотворительности и социальному служению помочь всем нуждающимся жителям региона.
«Возношу молитвы Богу об упокоении погибших, об исцелении раненых и укреплении сил всех, кто сейчас работает над преодолением последствий трагедии», — подытожил патриарх.
Напомним, что вчера, 30 августа, ВСУ ударили по Белгороду и Белгородскому району. Для атаки украинские военные использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минздраве уточнили, что 11 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Telegram / МЧС Белгородской области