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Регион
31 августа, 11:08

МИД РФ пригрозил наказанием «неонацистской хунте Зеленского» за Белгород

МИД РФ: Обстрел Белгорода из РСЗО «Вампир» является терактом и акцией устрашения

Удар по Белгороду и Белгородскому району, который Вооружённые силы Украины нанесли кассетными боеприпасами из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire («Вампир»), является терактом и спланированной акцией устрашения. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, комментируя атаку ВСУ на российский регион вечером 30 августа.

«Неонацистская хунта Зеленского не прекращает террор против гражданского населения России. Киевская клика ещё раз расписалась в своей нацистской сущности: как и в годы фашистского нашествия восемь десятилетий назад, сегодняшние последыши нацизма и бандеровщины продолжают убивать ни в чём не повинных людей», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить атаку ВСУ и дистанцироваться от Украины и западных кураторов киевского режима. МИД РФ пригрозил организаторам подобных преступлений «неотвратимым наказанием».

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду

В пятницу, 30 августа, украинские войска ударили по Белгороду и Белгородскому району. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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