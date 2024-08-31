МИД РФ пригрозил наказанием «неонацистской хунте Зеленского» за Белгород
МИД РФ: Обстрел Белгорода из РСЗО «Вампир» является терактом и акцией устрашения
Удар по Белгороду и Белгородскому району, который Вооружённые силы Украины нанесли кассетными боеприпасами из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire («Вампир»), является терактом и спланированной акцией устрашения. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, комментируя атаку ВСУ на российский регион вечером 30 августа.
«Неонацистская хунта Зеленского не прекращает террор против гражданского населения России. Киевская клика ещё раз расписалась в своей нацистской сущности: как и в годы фашистского нашествия восемь десятилетий назад, сегодняшние последыши нацизма и бандеровщины продолжают убивать ни в чём не повинных людей», — подчеркнули в МИД.
В ведомстве призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить атаку ВСУ и дистанцироваться от Украины и западных кураторов киевского режима. МИД РФ пригрозил организаторам подобных преступлений «неотвратимым наказанием».
В пятницу, 30 августа, украинские войска ударили по Белгороду и Белгородскому району. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Telegram / SHOT