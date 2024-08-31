МИД РФ пригрозил наказанием «неонацистской хунте Зеленского» за Белгород

Удар по Белгороду и Белгородскому району, который Вооружённые силы Украины нанесли кассетными боеприпасами из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire («Вампир»), является терактом и спланированной акцией устрашения. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, комментируя атаку ВСУ на российский регион вечером 30 августа.

«Неонацистская хунта Зеленского не прекращает террор против гражданского населения России. Киевская клика ещё раз расписалась в своей нацистской сущности: как и в годы фашистского нашествия восемь десятилетий назад, сегодняшние последыши нацизма и бандеровщины продолжают убивать ни в чём не повинных людей», — подчеркнули в МИД.