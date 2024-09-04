Число пострадавших при обстреле рынка «Сокол» в Донецке увеличилось до восьми
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава городского округа Алексей Кулемзин.
По его сведениям, многочисленные ранения также получили 11-летний мальчик и женщина 36 лет.
Напомним, что ВСУ ударили по рынку «Сокол» в Донецке около 13:30 по московскому времени. Известно о трёх погибших. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, во время обстрела противник использовал артиллерию калибром 155 миллиметров.
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Дмитрий Ягодкин/ТАСС