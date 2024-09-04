Число пострадавших при обстреле рынка «Сокол» в Донецке увеличилось до восьми

Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава городского округа Алексей Кулемзин.

По его сведениям, многочисленные ранения также получили 11-летний мальчик и женщина 36 лет.