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4 сентября, 10:54

Пушилин: Трое погибли и ещё пять пострадали при обстреле ВСУ рынка в Донецке

Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

Три человека погибли и ещё пять пострадали при обстреле рынка в Кировском районе Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Противник использовал артиллерию калибром 155 миллиметров.

Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Видео © «Mash на Донбассе»

«Погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили ещё пять человек» — написал чиновник в телеграм-канале.

Также в Кировском районе повреждён автобус, ещё одна единица общественного транспорта изрешечена в Горловке. Помимо самого города, украинская армия с помощью беспилотника сбросила взрывоопасный предмет в посёлке шахты Абакумова. Пострадала девушка 2004 года рождения.

Пушилин: Пять детей пострадали в Донецке из-за детонации взрывоопасного предмета
Пушилин: Пять детей пострадали в Донецке из-за детонации взрывоопасного предмета

Напомним, об очередном украинском обстреле Донецка стало известно 4 сентября. Район, ставший целью противника, является спальным.

Матвей Константинов
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