Пушилин: Трое погибли и ещё пять пострадали при обстреле ВСУ рынка в Донецке

Три человека погибли и ещё пять пострадали при обстреле рынка в Кировском районе Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Противник использовал артиллерию калибром 155 миллиметров.

Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Видео © «Mash на Донбассе»

«Погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили ещё пять человек» — написал чиновник в телеграм-канале.

Также в Кировском районе повреждён автобус, ещё одна единица общественного транспорта изрешечена в Горловке. Помимо самого города, украинская армия с помощью беспилотника сбросила взрывоопасный предмет в посёлке шахты Абакумова. Пострадала девушка 2004 года рождения.