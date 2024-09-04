Пушилин: Трое погибли и ещё пять пострадали при обстреле ВСУ рынка в Донецке
Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн
Три человека погибли и ещё пять пострадали при обстреле рынка в Кировском районе Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Противник использовал артиллерию калибром 155 миллиметров.
Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Видео © «Mash на Донбассе»
«Погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили ещё пять человек» — написал чиновник в телеграм-канале.
Также в Кировском районе повреждён автобус, ещё одна единица общественного транспорта изрешечена в Горловке. Помимо самого города, украинская армия с помощью беспилотника сбросила взрывоопасный предмет в посёлке шахты Абакумова. Пострадала девушка 2004 года рождения.
Напомним, об очередном украинском обстреле Донецка стало известно 4 сентября. Район, ставший целью противника, является спальным.