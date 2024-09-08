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8 сентября, 15:33

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области

ВСУ с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. На данный момент пожарные расчёты устраняют последствия происшествия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Двое детей серьёзно ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области
Двое детей серьёзно ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Ранее украинские БПЛА нанесли удары по четырём населённым пунктам в Белгородской области. По словам Гладкова, в Дроновке Гравороновского городского округа беспилотник ударил по ГАЗели, повредив остекление, кузов и крышу. В Новопетровке Валуйского округа ударный дрон повредил частный дом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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