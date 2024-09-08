Гладков: БПЛА ВСУ атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области

ВСУ с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. На данный момент пожарные расчёты устраняют последствия происшествия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в своём телеграм-канале.