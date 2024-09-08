Гладков: Дроны ВСУ нанесли удары по четырём селам в Белгородской области

Украинские БПЛА нанесли удары по четырём населённым пунктам в Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Четыре населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших», — написал он в личном телеграм-канале.

Гладков добавил, что в Дроновке Гравороновского городского округа беспилотник ударил по ГАЗели, повредив остекление, кузов и крышу. В Новопетровке Валуйского округа ударный дрон повредил частный дом. В селе Муром Шебекинского округа два БПЛА нанесли удары по частному домовладению, в результате повреждены кровля, окна, внутренняя отделка и забор. А в посёлке Маслова Пристань нанесён ущерб остеклению в производственном здании.

«Информация о последствиях уточняется», — подытожил глава региона.