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Регион
8 сентября, 15:15

Гладков: Дроны ВСУ нанесли удары по четырём селам в Белгородской области

Украинские БПЛА нанесли удары по четырём населённым пунктам в Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Четыре населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших»,написал он в личном телеграм-канале.

Гладков добавил, что в Дроновке Гравороновского городского округа беспилотник ударил по ГАЗели, повредив остекление, кузов и крышу. В Новопетровке Валуйского округа ударный дрон повредил частный дом. В селе Муром Шебекинского округа два БПЛА нанесли удары по частному домовладению, в результате повреждены кровля, окна, внутренняя отделка и забор. А в посёлке Маслова Пристань нанесён ущерб остеклению в производственном здании.

«Информация о последствиях уточняется», — подытожил глава региона.

Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях
Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях

К сожалению, ранее удары ВСУ по региону всё же привели к ранениям среди мирного населения. Сегодня Вячеслав Гладков сообщал, что ПВО сбили несколько целей над Белгородским районом. Особенно досталось селу Никольскому, где были ранены трое жителей, среди которых двое несовершеннолетних.

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Telegram / Настоящий Гладков

Юрий Лысенко
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