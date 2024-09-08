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8 сентября, 08:23

Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях

Противовоздушная оборона России смогла пресечь очередные атаки БПЛА со стороны Украины. Киев планировал снова нанести удары по объектам на территории Российской Федерации около 09:30 мск. В этот раз ВСУ целились своими БПЛА на Белгородскую и Курскую область, сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области», — сообщает ведомство.

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В ночь на 7 сентября стало известно, что ВСУ атаковали Воронежскую область. В Острогожском районе был уничтожен один киевский БПЛА, но в результате падения обломков начался пожар с детонацией. Жителей одного из населённых пунктов начали эвакуировать. В районе ввели режим ЧС из-за детонации взрывоопасных предметов. Взрывы на месте всё ещё продолжаются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Наталья Афонина
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