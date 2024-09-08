Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях

Противовоздушная оборона России смогла пресечь очередные атаки БПЛА со стороны Украины. Киев планировал снова нанести удары по объектам на территории Российской Федерации около 09:30 мск. В этот раз ВСУ целились своими БПЛА на Белгородскую и Курскую область, сообщает Минобороны РФ.