Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях
Противовоздушная оборона России смогла пресечь очередные атаки БПЛА со стороны Украины. Киев планировал снова нанести удары по объектам на территории Российской Федерации около 09:30 мск. В этот раз ВСУ целились своими БПЛА на Белгородскую и Курскую область, сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области», — сообщает ведомство.
В ночь на 7 сентября стало известно, что ВСУ атаковали Воронежскую область. В Острогожском районе был уничтожен один киевский БПЛА, но в результате падения обломков начался пожар с детонацией. Жителей одного из населённых пунктов начали эвакуировать. В районе ввели режим ЧС из-за детонации взрывоопасных предметов. Взрывы на месте всё ещё продолжаются.
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