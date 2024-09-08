Частота взрывов на месте атаки ВСУ под Воронежем сократилась

В Острогожском районе Воронежской области огнеборцы продолжают тушить ландшафтный пожар, вызванный детонацией взрывоопасных предметов после падения украинского дрона. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

С его слов, частота взрывов сократилась. Сейчас сапёры готовятся к началу работ по обнаружению и утилизации взрывоопасных предметов. По предварительной информации, никто из гражданских не пострадал.