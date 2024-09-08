Частота взрывов на месте атаки ВСУ под Воронежем сократилась
В Острогожском районе Воронежской области продолжают тушить пожар с детонацией
В Острогожском районе Воронежской области огнеборцы продолжают тушить ландшафтный пожар, вызванный детонацией взрывоопасных предметов после падения украинского дрона. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
С его слов, частота взрывов сократилась. Сейчас сапёры готовятся к началу работ по обнаружению и утилизации взрывоопасных предметов. По предварительной информации, никто из гражданских не пострадал.
«В ПВР остаются несколько десятков человек. Часть жителей из ближайших к месту происшествия сёл выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей», — добавил глава области.
Ранее Life.ru писал, что после падения обломков сбитого украинского беспилотника В Острогожском районе Воронежской области начался пожар. Из-за этого в области ввели режим ЧС. Позже властям пришлось перекрыть часть трассы на Луганск с 51-го по 105-й километр.
Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff