Под Воронежем перекрыта дорога на Луганск из-за детонации взрывоопасных предметов Гусев: Под Воронежем перекрыта часть трассы на Луганск из-за детонации ВОП 7 сентября, 12:25 В Воронежской области вводят дополнительные меры безопасности из-за пожара. Обложка © freepik / jeswin

В Острогожском районе Воронежской области приняты дополнительные меры безопасности после возникновения пожара на месте падения обломков украинского беспилотника. Из-за детонации взрывоопасных предметов перекрыта часть трассы на Луганск, сообщает губернатор региона Александр Гусев.

«Полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа», — написал чиновник в телеграм-канале.

Сейчас на месте ЧП продолжается горение сухой растительности, её тушение осложняется детонацией обломков БПЛА, подчеркнул Гусев. Из прилегающих к месту происшествия посёлков эвакуировано несколько сотен человек. Большинство разместилось у родственников и знакомых, несколько десятков — в двух ПВР. Режим ЧС введён в трёх населённых пунктах.

Напомним, сегодня утром в Острогожском районе Воронежской области силами ПВО и РЭБ уничтожен украинский беспилотник. Падение обломков вызвало пожар с детонацией, после чего было принято решение об эвакуации жителей одного из населённых пунктов. В районе введён режим ЧС.

Авторы Татьяна Миссуми