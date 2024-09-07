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Регион
7 сентября, 05:27
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Под Воронежем вводится режим ЧС из-за детонации взрывоопасных предметов после атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в Острогожском районе Воронежской области, где началась детонация

В Острогожском районе Воронежской области в связи с детонацией взрывоопасных предметов после атаки украинского БПЛА ввели режим ЧС. В ПВР находятся несколько десятков человек, остальных приютили родные, сообщил глава региона Александр Гусев.

«На территории Острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС. При участии оперативных служб ведётся эвакуация жителей одного населённого пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы», – уточнил губернатор.

Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых, написал Гусев. По предварительным сведениям, никто из гражданских в результате ЧП не пострадал. Оценка возможных повреждений из-за пожара будет проводиться после полной ликвидации последствий детонации.

Детонация в атакованном ВСУ Острогожском районе Воронежской области прекратилась
Детонация в атакованном ВСУ Острогожском районе Воронежской области прекратилась

Ранее утром Гусев сообщил, что в Острогожском районе Воронежской области силами ПВО и РЭБ уничтожен украинский беспилотник. Падение обломков вызвало пожар с детонацией, после чего было принято решение об эвакуации жителей одного из населённых пунктов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Андрей Бражников
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