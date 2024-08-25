Детонация в атакованном ВСУ Острогожском районе Воронежской области прекратилась

В Острогожском районе Воронежской области, который атаковали Вооружённые силы Украины (ВСУ), перестали детонировать взрывоопасные объекты. Об этом вечером в воcкресенье, 25 августа, заявил губернатор Александр Гусев.

«Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Ещё в два населённых пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории», — написал он в телеграм-канале.

Гусев добавил, что в результате случившегося повреждено несколько дачных домов и машина. По его словам, режим ЧС, который был введён в ряде поселений Острогожского района, сохраняется.