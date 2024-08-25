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Регион
25 августа, 17:53

Детонация в атакованном ВСУ Острогожском районе Воронежской области прекратилась

В Острогожском районе Воронежской области, который атаковали Вооружённые силы Украины (ВСУ), перестали детонировать взрывоопасные объекты. Об этом вечером в воcкресенье, 25 августа, заявил губернатор Александр Гусев.

«Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Ещё в два населённых пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории», — написал он в телеграм-канале.

Гусев добавил, что в результате случившегося повреждено несколько дачных домов и машина. По его словам, режим ЧС, который был введён в ряде поселений Острогожского района, сохраняется.

Административное здание пострадало при падении обломков дрона ВСУ на Воронеж
Административное здание пострадало при падении обломков дрона ВСУ на Воронеж

Как сообщал Life.ru, утром 24 августа Гусев заявил об уничтожении беспилотников ВСУ в небе над Воронежской областью. На месте падения обломков начался пожар с детонацией. Минобороны РФ уточняло, что в регионе сбили пять дронов. В результате атаки БПЛА пострадали два человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Никита Осипов
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