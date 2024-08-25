Детонация в атакованном ВСУ Острогожском районе Воронежской области прекратилась
В Острогожском районе Воронежской области, который атаковали Вооружённые силы Украины (ВСУ), перестали детонировать взрывоопасные объекты. Об этом вечером в воcкресенье, 25 августа, заявил губернатор Александр Гусев.
«Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Ещё в два населённых пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории», — написал он в телеграм-канале.
Гусев добавил, что в результате случившегося повреждено несколько дачных домов и машина. По его словам, режим ЧС, который был введён в ряде поселений Острогожского района, сохраняется.
Как сообщал Life.ru, утром 24 августа Гусев заявил об уничтожении беспилотников ВСУ в небе над Воронежской областью. На месте падения обломков начался пожар с детонацией. Минобороны РФ уточняло, что в регионе сбили пять дронов. В результате атаки БПЛА пострадали два человека.
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