Административное здание пострадало при падении обломков дрона ВСУ на Воронеж

Обломки уничтоженных над Воронежем украинских беспилотников нанесли областному центру материальный ущерб. Фрагменты сбитых дронов повредили административное здание и коммунальный объект, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Глава региона подчеркнул, что информация по повреждениям не окончательная, данные уточняются. К счастью, никто из гражданских не пострадал.