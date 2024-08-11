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Регион
11 августа, 03:39

Административное здание пострадало при падении обломков дрона ВСУ на Воронеж

Обломки уничтоженных над Воронежем украинских беспилотников нанесли областному центру материальный ущерб. Фрагменты сбитых дронов повредили административное здание и коммунальный объект, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Глава региона подчеркнул, что информация по повреждениям не окончательная, данные уточняются. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

"Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Оперативная ситуация под контролем", — подытожил Гусев.

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Приспешники киевского режима запустили в сторону Воронежской области целый рой беспилотников в ночь на 11 августа. Незваных гостей встретили расчёты дежурных систем ПВО и РЭБ, которые уже приземлили свыше десяти дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Илья Пушкарев
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